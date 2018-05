S'enfronta a 4,5 anys de presó per abordar dos homes i robar-los rellotges de luxe a la Costa Daurada

La dona va fer proposicions de caire sexual a una de les víctimes

Actualitzada 15/05/2018 a les 14:12

La fiscalia sol·licita una pena de quatre anys i mig de presó per Loredana D., una dona acusada d’assaltar dos homes a la Costa Daurada per robar-los rellotges de luxe. Segons relata l’escrit d’acusació, els fets es van produir el 12 de març del 2016, amb tot just una hora de diferència. El primer cas es va registrar a Salou, cap a les 12:30 hores, quan l’acusada es va apropar a un home que caminava pel carrer de Barbastre i, després de col·locar-li alguna mena d’objecte a l’esquena, va cridar-li l’atenció fent-li una sèrie de preguntes. De sobte, la dona va començar a estirar del canell esquerre de l’home, on hi duia un rellotge de luxe, fent força fins i tot cap al seu propi ventre fins que se’n va apoderar. Ràpidament, va fugir amb un vehicle on l’esperaven altres persones que no han pogut ser identificades.Una hora més tard, la dona va abordar un home que circulava en bicicleta pel passeig Miramar de Cambrils (Baix Camp). Segons la fiscalia, va cridar-li l’atenció amb preguntes fins que el va agafar del braç i va col·locar-li la mà al seu pit, proposant-li que li fes tocaments a les parts íntimes. Amb aquesta maniobra, l’acusada va aconseguir prendre-li violentament el rellotge que duia, malgrat que l’home intentava desfer-se’n i fugir amb la bicicleta.Segons la fiscalia, els fets constitueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació pels quals sol·licita una pena de dos anys i tres mesos de presó per cadascun. A més, en concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic sol·licita que la dona pagui a les víctimes 2.700 euros i 5.800 euros, respectivament, pel valor dels rellotges -tots dos de la marca Rolex-.La fiscalia ha sol·licitat que es dicti una ordre de detenció internacional de l’acusada, que és originària de Romania. El judici se celebrarà als jutjats penals de Tarragona.