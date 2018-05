La cantata 'La comèdia del gall' interpretada per mig miler d'alumnes a Cambrils

450 nens i nenes han assistit com a públic per veure als seus companys interpretar aquesta cançó

Actualitzada 15/05/2018 a les 13:42

Gairebé un miler d'alumnes de set escoles de Cambrils i una de Vinyols, han assistit avui 15 de maig, al Palau Municipal d’Esports de Cambrils per interpretar la cantata la Comèdia del gall, una faula on els animals presenten actituds humanes, part dels assitsten han anat de públic per verue als seus companys. Els infants han estat acompanyats pel professorat i pels alumnes de l’Escola Municipal de Música de Cambrils.Els alumnes del Taller de Teatre del Col·legi Vidal i Barraquer han aportat a l’espectacle una narració del conte. Aquesta és la quarta edició que l’Escola Municipal de Música de Cambrils organitza i coordina aquest projecte musical. Com diu el director de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, Francesc Sanchez, «les faules actuen com a mirall de les actituds i sentiments de les persones, les moralines que ens proporcionen ens conviden a la reflexió. I, sens dubte, la música és el millor dels mitjans que disposem per fer arribar al pensament aquestes emocions tan humanes». La professora Anna Amigó és la coordinadora del projecte; mentre que la direcció musical ha anat a càrrec de Reyes Gil; la direcció escènica, de Rosa Òdena, i l’arranjament musical, de Marcel Pascual.