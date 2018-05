Guerra de símbols als Pallaresos

Grups 'de neteja' van repintar el llaç groc que hi havia davant la Casa de la Vila amb la bandera espanyola i un 155

La matinada del passat dilluns, una quinzena de persones, integrants, segons elles mateixes han difós a les xarxes, dels grups Cruzada de los 300, Lagartos, Resistencia Alta Tabarnia i GAR5 El Penedés, es van dedicar al que van denominar 'neteja' dels Pallaresos. L'acció es va recollir des de la pàgina de Facebook de '¡¡¡No todos los catalanes somos independentistas!!!'Durant el cap de setmana, la bandera espanyola que hi ha als pals davant la Casa de la Vila va ser substituïda per una bandera negra d'oposició històrica als Borbons. El grup que va actuar dilluns va retirar la bandera i va repintar el gran llaç groc que hi havia davant l'edifici consistorial.Així, van afegir dues franges vermelles per transformar-lo en una bandera espanyola i van afegir-hi un gran 155, pintat a l'interior. A la mateixa publicació de Facebook on es vantaven de l'actuació, a més de l'agraïment de diversos usuaris, també una veïna explicava que el llaç ja havia estat esborrat, cosa que, es lamentava, no havia passat quan només era groc.En el cas de la 'desaparició' de la bandera espanyola, ningú es va reivindicar l'acció, tot i que va ser publicitada des del compte oficial de Twitter del CDR dels Pallaresos.