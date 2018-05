Erotisme sense aixecar el llençol

La companyia Entrellaçats celebra tres anys de funcions de l’obra de relats eròtics ‘Entrellençols’

L’erotisme està de celebració. Els responsables d’aquest exalçament són els membres de la companyia Entrellaçats, que aquest mes de maig celebren el tercer aniversari de la seva fundació, alhora que brinden per les més de quaranta representacions dels seus espectacles de relats eròtics. El que va començar com un «provar a veure què surt» s’ha acabat convertint en una obra que ha captivat el públic de totes les generacions i que ha portat el sexe al centre de l’escenari sense acabar mai d’aixecar el llençol.«Ara fa tres anys vam coincidir una colla de persones en diferents espais teatrals de Reus i Tarragona i ens vam adonar que teníem molt de feeling a nivell actoral i personal. Jo tenia escrits una sèrie de textos i vam provar a veure què sortia. I un 23 d’abril vam estrenar Entrellençols al que llavors era l’Ateneu de Cambrils. Des de llavors, hem fet més de 40 bolos i hem representat més de 35 històries», explica Òscar Solé, membre de la companyia.Entrellaçats va apostar, des de bon començament, per un treball que ells defineixen com de work in progress, sense director, i sumant les diferents experiències per fer créixer el text i l’obra. «Ha estat, des del meu punt de vista, una manera de treballar molt enriquidora», explica Solé, que també és autor de bona part dels textos.«Entrellençols són relats eròtics, però també explotem bastant el vessant còmic, perquè és una manera de trencar tabús en el sexe», assenyala. El valor afegit, explica Solé, és que el sexe s’aborda des d’una perspectiva «fina, sense ensenyar res, i sempre des del vessant de l’humor». D’aquí que, tal com expliquen a la companyia, l’obra hagi arribat a tantes generacions de públic. «En una representació en un poble, una amiga em va dir que era la primera vegada que parlava de sexe amb la seva tieta de 70 anys», recorda Òscar Solé. I és que la gent gran, afegeix l’actor, forma part del públic més entregat: «Sovint ens oblidem que ells també han estat joves i han tingut una vida sexual completa».Aquest trencament de tabús ha estat bidireccional. Com explica Solé, als primers assajos alguns membres de la companyia no veien clar determinades coses, i després s’han trobat executant-les i gaudint-les veient la resposta del públic.Per celebrar el seu tercer aniversari, la companyia Entrellaçats ha estrenat una nova peça, Sense llençols, que és una mostra, asseguren els joves actors, de com la companyia ha anat creixent. A més, en aquest nou treball han incorporat la figura d’un director, Vicenç Cañón, que els ha aportat una mirada externa: «Ens ha ajudat a llimar i polir alguns gags i l’espectacle ha millorat qualitativament gràcies a la seva aportació», explica Solé. Sense llençols ja s’ha estrenat a la Selva del Camp i la companyia està oberta a futurs bolos: «Si algú ens vol contractar, estarem encantats, perquè la relació qualitat-preu és immillorable», assegura l’actor.