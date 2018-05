Constantí presenta la 2a edició del Cicle de Concerts a Centcelles

El cicle, que s’emmarca dintre de la programació cultural dels Jocs Mediterranis, amplia el nombre de concerts respecte l’any anterior

L'Ajuntament de Constantí ha presentat la 2a edició del Cicle de Concerts a Centcelles, que portarà cada dijous des del 21 de juny fins el 26 de juliol una proposta musical de qualitat dins el marc incomparable de la vil·la romana de Centcelles. El cicle està organitzat per l’Associació dels Amics de la Música de Constantí, l’Ajuntament de Constantí, Repsol i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.El cicle sorgeix com una continuïtat als concerts es feien al llarg d’aquests darrers anys com a acte previ a la Festa Major d’Estiu, amb una excel·lent acollida. Per aquest motiu, l’any passat es va ampliar la proposta a un cicle de 4 concerts, que aquest any s’incrementa fins a un total de 6 espectacles. L’inici del cicle s’avança aquest any al 21 de juny, per tal de coincidir amb la celebració dels Jocs Mediterranis, i s’inclou dintre del programa cultural dels Jocs. Els concerts es faran a partir de les 20.30 hores i seran amb entrada gratuïta.El programa aposta per una varietat d’estils i propostes musicals, que arrencaran el dijous 21 de juny amb l’actuació que oferirà la Coral de la URV. El 28 de juny serà el torn del baríton tarragoní, Àngel Odena, una figura de dimensió internacional, que actuarà fent duet amb la soprano Sara Blanch.Entre les novetats d’aquest any destaca el concert de música barroca que oferiran el 5 de juliol Isabel Serra (flauta) i Glòria Coll (violoncelista), un concert de música de cambra barroca a partir de peces d’autors com Telemann o Bach, partint dels instruments tradicionals de l’època i fins i tot de les partitures originals.Una altra de les principals novetats serà el concert de música tradicional, amb sons propis de la Mediterrània, que oferirà el grup Canya d’Or amb gralles, percussió i metalls, i que actuaran acompanyats del multiinstrumentista Xavi Lozano.L’Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens s’incorpora també al cartell d’aquesta 2a edició del cicle, amb un concert d’instruments de vent-fusta, i una formació integrada per alumnes i professors de l’Escola.Finalment, el cicle es tancarà el 26 de juliol, amb el concert previ a l’inici de la Festa Major d’Estiu, que oferirà la jove violinista Jennifer Panebianco, una autèntica virtuosa del violí, considerada una nena prodigi i amb un ampli ressò internacional.