Un helicòpter es veu obligat a aterrar a la platja del Regueral de Cambrils

Actualitzada 14/05/2018 a les 20:34

Els ciutadans que passejaven per Cambrils prop de la platja de Regueral van quedar sorpresos dissabte al migdia en veure com aterrava un helicòpter enmig de la platja. La sorra de la platja va servir com a pista d’aterratge improvisada per l’aeronau que es va veure obligada a descendir davant la manca de visibilitat. L’aterratge es produïa cap a tres quarts de tres del migdia davant una gran expectació. L’helicòpter, de bandera alemanya, es va dirigir poc després a la pista del parc de Bombers on va esperar fins que les condicions meteorològiques permetessin reprendre el viatge al seu destí.De fet, el mateix dissabte, l’exhibició aèria que havia de realitzar l’equip Bravo 3 Repsol a Tarragona es va suspendre també per la manca de visibilitat per volar amb seguretat. L’espectacle aeri es va dur a terme, finalment, diumenge.