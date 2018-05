SortAventura reparteix un premi de 335.000 euros a Vila-seca

El divendres també va donar un premi de la Bono Loto de 1.226, 34 euros

Actualitzada 14/05/2018 a les 19:07

L'Administració de Loteria número 1 de Vila-seca, més coneguda com a SortAventura, va repartir el passat dissabte 12 de maig, un premi de 335.372,93 euros de la Primitiva.Els números premiats van ser el 15, 9, 37, 23, 3, i 27 amb l'11 com a complementari i el 2 com a reintegrament. L'afortunat va encertar els sis número. A l'igual que ell, tres persones més tenien els mateixos números. Aquesta combinació també ha tocat a Badalona, A Coruña i a Albalate de Zorita (Guadalajara).El premiat «encara no ha vingut», assegura el propietari de l'Administració, Rubén Mateos. «Molta gent s'espera a dimecres o a dijous per comprovar si han guanyat alguna cosa», explica Mateos.El mateix establiment, situat a la plaça dels Països Catalans, va repartir aquest divendres, 11 de maig, 1.226,34 euros de la Bono Loto amb cinc encerts. «En aquest cas, sí que vam saber qui era, ja que fins a 2.500 euros els pagaments els fem les Administracions», comenta Mateos. El propietari ja està acostumat a donar premis alts, el desembre de 2017 va repartir 688.000 euros.