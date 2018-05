La Secuita construeix un edifici polivalent per a la gent gran

L'equipament es preveu que estigui enllestit l'any 2019 i ha comptat amb un ajut del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la institució supramunicipal

Actualitzada 14/05/2018 a les 19:18

La Secuita disposarà d'un nou edifici municipal polivalent que oferirà serveis per a la gent gran del municipi. L'equipament, que s'ubicarà entre els carrers Confraria del Roser, Progrés i Josep Gassió, es preveu que estigui enllestit l'any 2019 i ha comptat amb un ajut de la Diputació de Tarragona, a través del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017.L'edifici tindrà una superfície d'uns 400 metres quadrats distribuïts en una sola planta i sense barreres arquitectòniques. Tot i que l'estructura estarà preparada per poder suportar una segona planta en el futur. L'equipament també disposarà d'instal·lacions d'aïllament tèrmic, climatització, ventilació i il·luminació, apostant per un model sostenible.La construcció de l'equipament es va adjudicar el desembre del 2017 amb un pressupost de 670.408,90 euros i les obres van començar el passat mes de febrer. Aquesta actuació compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 195.982,00 euros.