Alcover tindrà nous serveis públics al camp de futbol

Aquesta opció ha estat escollida als pressupostos participatius

Actualitzada 14/05/2018 a les 20:58

El passat divendres 11 de maig, Ca Cosme va ser l'escenari de l'escrutini de les 17 propostes presentades als pressupostos participatius d'Alcover i de la posterior publicació de la proposta guanyadora. Els alcoverencs i alcoverenques han decidit per 63 vots (dels 257 vots totals) que l'opció guanyadora és dotar d'un nou espai per a serveis públics pels espectadors del camp d'esports municipal Kiko Casilla.L'objecte de la proposta per a participar als pressupostos participatius 2018 que convoca l'Ajuntament d'Alcover és el dotar d'un espai necessari per poder donar un millor servei als espectadors del Camp d'Esports Municipal Kiko Casilla. El cost aproximat de la proposta és de 15.000€, els mateixos que estaven adjudicats als pressupostos participatius.Actualment els serveis públics del camp estan molt allunyats de la zona reservada per a espectadors, d'aquesta manera un espectador que necessita utilitzar els serveis públics ha de caminar més de 100 metres i passar per la zona reservada per a jugadors, tècnics i arbitres. Amb aquesta proposta el que es pretén es instal·lar tots els serveis que utilitza l'espectador el més propers a la graderia, que és l'espai reservat per a ells. D'aquesta manera s'aconsegueix tenir separats aquests serveis de la zona reservada per als esportistes i alhora eliminar qualsevol risc de confrontació entre afició i jugadors.La construcció es basa en la instal·lació d'un mòdul prefabricat que tindria al seu interior uns serveis públics i un petit bar per a donar servei als espectadors. Junt a la seva instal·lació s'haurien de contemplar la construcció de les escomeses d'aigua, electricitat i connexió a la xarxa de clavegueram.