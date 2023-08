La plantilla del Nàstic afronta l'inici de lliga «amb moltes ganes i il·lusió»

El porter grana, Alberto Varo, destaca que arriba «en el millor moment de la pretemporada»

Actualitzada 23/08/2023 a les 21:11

El Nàstic de Tarragona té molt a prop l'inici de la competició i, des del vestuari, els darrers dies fins a l'estrena es viuen amb expectació. El porter grana, Alberto Varo, destacava ahir en roda de premsa que «tenim moltes ganes de l'inici de lliga. Hem fet una bona pretemporada amb una gran càrrega d'entrenaments. El vestuari té molta il·lusió. La nostra feina és que aquestes ganes es reflecteixin al camp i que dissabte aconseguim la primera victòria».El de la Canonja apunta a ser un dels titulars i, en aquest cas, seria un nou debut al Nou Estadi Costa Daurada. «Estic en el millor moment de la pretemporada. Cada vegada estaré millor, però ara em trobo en un punt òptim. Torno al Nou Estadi com un porter amb més experiència, però ser titular o no és una decisió del míster», assenyalava el porter grana. El canongí arrossegava unes molèsties i això va provocar que es perdés els primers partits de la pretemporada. Per aquest motiu, encara no ha debutat a Tarragona.El Nàstic s'enfronta a l'Arenteiro en el primer partit de lliga, però Varo evita ser supersticiós: «Sé el que es diu de les primeres jornades, però ara som altres jugadors i és una nova temporada, no s'ha de donar més importància». Després d'una temporada decebedora, els grana han realitzat una pretemporada notable i això ha augmentat les expectatives de l'afició grana. Varo apunta que «crec que sí que hi ha il·lusió entre l'afició, perquè ho he viscut. Soc de la casa i vaig viure la darrera temporada des de la distància. Ara que estic a prop, amics i familiars m'han traslladat aquest bon ambient. Ens toca aconseguir els tres punts dissabte». Els grana s'enfronten a l'Arenteiro el dissabte a les 21.30 h. al Nou Estadi Costa Daurada.Els grana tenen preparades tres sessions més d'entrenament, però Varo adverteix que «els equips que pugen de categoria sempre venen amb bona dinàmica, hem de ser curosos».