Pablo Fernández puja el ritme: és una de les sensacions de la pretemporada

El davanter de Candás és el màxim golejador i la referència ofensiva del Nàstic de Dani Vidal

Actualitzada 13/08/2023 a les 20:55

D'aquesta pretemporada es poden extreure moltes conclusions, però la principal és la millora del Nàstic en la fase ofensiva. Els de Dani Vidal generen més i millor i un nom ha destacat per sobre la resta: Pablo Fernández. El davanter de Candás comença la tercera temporada a l'entitat amb més protagonisme a l'atac grana. De moment, Pablo és el màxim golejador de la pretemporada amb dues dianes. De fet, ell va ser l'encarregat d'obrir la llauna contra el Real Zaragoza i el Castellón.



Pablo va ser una de les peces fonamentals de l'equip la darrera temporada. El de Candás feia la feina bruta, era l'encarregat de baixar les pilotes i lluitar contra els defensors rivals. De fet, era habitual veure'l allunyat de l'àrea per donar un cop de mà al mig del camp o a la banda. En definitiva, Pablo és l'habilitador de l'atac, el far que guia l'equip cap a la porteria.Aquesta pretemporada, a banda de guiar, també vol tenir més protagonisme. El davanter té entre cella i cella millorar en l'aspecte golejador i els seus esforços estan tenint recompensa. Tant contra el Zaragoza com contra el Castellón, Fernández va marcar en la segona ocasió clara que va tenir. Contra els aragonesos va avisar enviant l'esfèric al travesser en un primer xut, per, poc després, marcar l'únic gol del partit aprofitant l'assistència de Joan Oriol.Al Nuevo Castalia, va provar sort amb un xut des de fora de l'àrea que va sortir fregant el pal. Al segon temps, va guanyar l'esquena a la seva marca i va aprofitar una gran passada d'Andy Escudero per definir de forma exquisida driblant el porter rival. Finalment, contra l'Ibiza, el partit va acabar amb un empat a zero, però Pablo es va quedar molt a prop de marcar després d'un remat acrobàtic.L'asturià és una peça fonamental de l'atac grana. Té un perfil que cap altre jugador pot assumir, també, en part, perquè els grana no tenen cap altre amb la seva envergadura. L'any passat, l'atacant va marcar 4 gols en 29 partits i, enguany, vol fer miques aquesta xifra. De moment, està pujant el ritme a la pretemporada i, si segueix en aquesta línia, promet una temporada de moltes alegries.

Tres partits més de pretemporada

El Nàstic de Tarragona tanca els partits de pretemporada aquesta setmana amb dos duels contra equips filials. Dimecres a les 19 h., els grana viatgen a la Ciutat Esportiva de Paterna per enfrontar-se al Valencia Mestalla de Segona Federació. La següent cita és el dissabte contra l'Espanyol B de Segona Federació a les 21 h. a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Finalment, els grana tanquen la setmana amb la seva participació al torneig Mariano Toha de les Terres de l'Ebre. Els grana jugaran primer contra l'UE Remolins-Bítem de Segona Catalana a les 18.45 hores i, si guanyen, s'hauran d'enfrontar al vencedor entre la UE Rapitenca i el CF Tortosa Ebre.