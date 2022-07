El Nàstic jugarà un nou amistós contra el filial del RCD Espanyol el 17 d'agost

El partit es jugarà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 20 hores

Actualitzada 24/07/2022 a les 19:05

El primer equip del Nàstic disputarà un nou amistós de pretemporada contra el RCD Espanyol 'B' el pròxim 17 d'agost. El partit es jugarà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a les 20 hores. Aquest es tracta del cinquè partit anunciat per la pretemporada grana, que tindrà lloc deu dies abans d'arrencar la lliga.El primer amistós del Nàstic serà contra el Real Zaragoza, disputant el XIII Trofeu Ciutat de Tarragona al Nou Estadi Costa Daurada aquest divendres 29 de juliol a les 20 hores. El 3 d'agost tornarà a jugar a casa contra la SD Huesca. El 6 o 7 d'agost, el conjunt grana haurà de visitar el camp del FC Vilafranca per disputar la Copa Catalunya Absoluta, mentre que el 10 d'agost viatjarà al Municipal d'Olot per a jugar el seu quart amistós de pretemporada.