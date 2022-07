El Nàstic té la setena plantilla més vella del grup II de la Primera RFEF

Joan Oriol és el jugador més veterà de l'equip, amb 35 anys, mentre que Montalvo és el més jove amb 20

Actualitzada 17/07/2022 a les 21:53

El Nàstic de Tarragona té la setena plantilla més vella –o la tretzena més jove– del grup II de Primera RFEF amb una mitjana d'edat de 26,7 anys. Això sí, la dada podria variar, mínimament, amb els darrers moviments que la secretaria tècnica grana porti a terme, tant de sortides de jugadors com de possibles incorporacions, fins que es posi punt i final al mercat de fitxatges.

El capità grana, Joan Oriol, és el jugador més experimentat del Nàstic amb 35 anys. Tant és així, que el recentment renovat pel club per un any, més un altre opcional, va debutar a la temporada 05/06 amb la Pobla de Mafumet i, fins a hores d'ara, ha jugat en 12 equips diferents i ha disputat un total de 391 partits com a professional, que es tradueixen en gairebé 33.000 minuts de joc.

De fet, quan Joan Oriol va estrenar-se a la Pobla, el futbolista més jove de la plantilla del Nàstic només tenia 3 anys. Es tracta de Marc Montalvo que, amb 20 primaveres, ja és jugador del primer equip a tots els efectes. Això sí, el seu debut al Nou Estadi Costa Daurada es va produir la temporada passada, quan va disputar els darrers minuts del partit contra el Reial Madrid Castilla.

Així doncs, entre els jugadors que acompanyen al capità en la llista dels més experimentats del conjunt grana es troben, amb 31 anys, Manu García, Javi Bonilla i Elías Pérez, amb 30, Marc Trilles, Josema i Pedro del Campo, amb 29, Robert Simon i, amb 28, Carlos Albarrán. I, en cas de renovar, Álex Quintanilla s'uniria als futbolistes amb més experiència del club amb 32 anys.

D'altra banda, aquells jugadors que acompanyen Montalvo com els més joves de la plantilla són, amb 21 anys, Theodoros Venetikidis, amb 22, Cheikh Sarr, Dani Parra, Nil Jiménez i Pol Domingo i, amb 23, la darrera incorporació del Nàstic, Andy Escudero. I, per últim, en una franja d'edat intermèdia només es troben tres jugadors, que són Andrei Lupu amb 24 anys i Pol Ballesteros i Pablo Fernández amb 25.

En el cas del grup II de Primera RFEF, com no podria ser d'altra manera en aquesta categoria, els filials com el FC Barcelona Atlètic (19,7), l'Osasuna Promesas (20,6), el Bilbao Athletic (21,1) o la Reial Societat B (21,1) són els conjunts que configuren les seves plantilles amb els futbolistes més joves i, d'altra banda, equips com el CD Alcoyano (28,2), l'Atlètic Balears (28,7), la SD Amorebieta (29,0) o el Real Unión (29,2) disposen de futbolistes més vells.

El cinquè equip més jove de la categoria, amb una edat mitjana de 24,3 anys, és la UE Cornellà. I, a partir d'aquí, el rànquing continuaria amb el Calahorra (25,6), el CD Numancia (25,7), el CE Sabadell (26,1), la SD Logroñés (26,2) i el CF La Nucía (26,5) que fixa, a la desena posició, l'equador de la classificació de les plantilles més joves i les més veteranes. L'onzè club és el CD Eldense (26,6), seguit de la UD Logroñés (26,7), el Nàstic de Tarragona (26,7), el CF Intercity (26,8), el Real Murcia CF (27,2) i el CD Castellón (27,9).

Més enllà dels filials, els jugadors més joves de la categoria són Fabricio Alemán (18) de l'Intercity, Eric Ruiz (19) i Albert Ramis (19) de l'Eldense, Castri (19) del Logroñés, Marcos Goritti (19) de la UE Cornellà, Rubén Sáiz de la Nucía o Víctor Revert (20) de l'Alcoyano. En canvi, els més experimentats són l'incombustible César Caneda (44) del Logroñés, el mític José Juan Figueras (42) de l'Alcoyano, Miguel Martínez (40) del CF Calahorra, Manu Herrera (40) de l'Intercity i Mikel Saizar (39), Mikel Álvaro (39) i Roberto Santa Maria (37) de la SD Amorebieta. El Real Múrcia, per exemple, ha aconseguit la incorporació de Pedro León que, amb 35 anys, torna a l'equip murcià.

Arrenca la pretemporada

El Nàstic comença avui els entrenaments per a encarar la temporada en les millors condicions possibles per aconseguir l'objectiu d'ascendir a Segona. Després de realitzar tests d'antígens, revisions mèdiques i tests funcionals, que es realitzaran a primera hora del matí, els jugadors realitzaran la primera sessió del curs.

Per aquest motiu, Raül Agné ha convocat a vint-i-sis jugadors, entre els quals es troben les dues noves incorporacions, Andy Escudero i Josema i sis futbolistes del filial. A més a més, el davanter i exjugador grana Àlex López de Groot i el migcampista Omar Monterde també participaran.

Fins aquest moment, el Nàstic només ha confirmat tres amistosos. El primer serà la XIII Edició del Trofeu Ciutat de Tarragona, que es jugarà contra el Saragossa, el proper divendres, 29 de juliol, a les 20.00 h. al Nou Estadi Costa Daurada. El segon, també a casa, es disputarà davant la SD Huesca el dimecres, 3 d'agost, a la mateixa hora. Finalment, l'equip grana s'enfrontarà al FC Vilafranca a la Copa de Catalunya el 6 o el 7 d'agost en horari per confirmar.