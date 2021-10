Agné: «Som conscients que toca guanyar un partit fora de casa»

El tècnic grana es veu amb bones sensacions per afrontar el partit de diumenge al camp del Sevilla Atlético

Actualitzada 29/10/2021 a les 15:18

El Nàstic visita aquesta jornada el camp del Sevilla Atlético en el partit que serà diumenge a les 17 hores a l'Estadi Jesús Navas. Un partit on els granes tenen el repte de superar un Sevilla Atlético que encara no ha guanyat cap partit com a local i que buscarà fer-ho aquest cap de setmana. Els granes, però, també volen endur-se la victòria a domicili, cosa que encara no han aconseguit aquest exercici.Precisament, en la roda de premsa d'aquest divendres prèvia al partit, Raül Agné ha transmès bones sensacions de cara a diumenge. Després d'una setmana «bona», el tècnic ha afirmat que «som conscient que toca guanyar un partit fora de casa», ja que seria molt important per «anar cap a dalt, que és on volem estar». El saragossà ha estat contundent: «Necessitem guanyar o puntuar».Per Agné, no només s'han d'analitzar els números del Sevilla Atlético, que ocupa l'última posició a la lliga. El tècnic ha afirmat que «si analitzes el joc del Sevilla diries que jugues contra un molt bon equip, amb jugadors molt bons». Diu, a més, que és un rival amb «molt bon joc» i que «ens collarà».Precisament aquesta setmana coneixíem la lesió d'Edgar, que seria baixa durant unes quatre setmanes. Agné, que ha elogiat a Edgar a la mateixa roda de premsa, creu que «el fonamental és que es recuperi bé i que no entri en una dinàmica de jugar i lesionar-se per aquestes situacions fortuïtes de mala llet que està tenint, que és mala sort».Tot i la seva absència, però, el tècnic creu que han de «confiar a ser un equip amb suficient potencial ofensiu per generar perill i crear situacions de gol». A més, el tècnic té posada la vista només en el partit de diumenge: «Partit a partit». Sobre això ha dit que convèncer els jugadors que això funciona així, per a un entrenador, és el més difícil.