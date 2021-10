Pablo Fernández marca el primer gol en partit oficial amb el Nàstic

El davanter asturià va estrenar-se com a golejador aquest diumenge contra el Linares amb un cop de cap

Pablo Fernández va estrenar-se, per fi, com a golejador en un partit oficial amb la samarreta del Nàstic. El davanter asturià va estrenar-se aquest diumenge davant la seva afició contra el Linares Deportivo, i ho va poder fer per partida doble, encara que el primer va quedar anul·lat per fora de joc de Robert Simón.

Pablo Fernández va partir com un dels davanters preferits de Raúl Agné durant la pretemporada, al costat de Pedro Martín, però les grans actuacions de Fran Carbia i d'Edgar Hernández el van deixar sense un lloc a l'onze inicial. Fernández havia d'esperar el seu moment des de la banqueta o esperar la baixa de Carbia o Edgar per entrar en l'onze titular. En aquest darrer partit, va entrar quan s'havia jugat mitja hora, per la lesió de genoll d'Edgar, i el seu rendiment, com sempre que entra al terreny de joc, va ser bo.

Ningú li pot discutir a Pablo Fernández la seva entrega dins del camp, el futbolista és hàbil i utilitza la seva alçada per a lluitar totes les pilotes i baixar-les per a jugar amb els seus companys. Durant la pretemporada Pablo Fernández ja va estrenar-se en la victòria per 2 gols a 1 contra el Girona, aportant una diana, però en lliga encara no havia estrenat el seu compte personal. L'asturià va tenir oportunitats per fer-ho en els nou partits que s'han jugat fins al moment, en els quals ha estat titular en sis i suplent en els altres tres.

Va ser en aquest últim partit quan Fernández va estrenar-se com a killer. Ho va fer en el minut 73 de partit, per posar el 2-0 en el marcador després d'una centrada de córner de Javi Bonilla que va pentinar Ribelles al cor de l'àrea on va entrar amb tot Pablo Fernández per augmentar les distàncies en el marcador. Abans, en el 60' de partit, Fernández ja va batre a Nauzet amb un xut molt potent que va tocar al travesser i va entrar al fons de la porteria, però el col·legiat el va anul·lar per fora de joc. La jugada va arrencar amb una centrada de Pol Domingo per la banda dreta a la qual va intentar arribar Robert Simón, que es trobava més avançat que la defensa, i Fernández va caçar el rebot per endinsar l'esfèrica, però el linier va aixecar el banderí per indicar la posició antireglamentària de Simón. Amb tot, Fernández va acabar trobant el premi del gol 13 minuts més tard.

El tècnic grana, Raúl Agné, es va mostrar molt content pel gol de Pablo Fernández perquè «necessitava marcar, quan li han anul·lat el gol m'ha fet ràbia perquè és molt bon nen, i quan ha tornat a marcar m'he alegrat molt perquè ha fet un gran partit i a sobre un gol i crec que ha canviat el signe del nostre atac», deia l'entrenador en la roda de premsa posterior al duel contra el Linares Deportivo.

Carbia fa el 1.400

Un altre dels que va marcar en el partit contra el Linares va ser Fran Carbia qui, fent el 3-0, va aconseguir anotar el gol 1.400 en la història del Nàstic. Amb la diana de diumenge, el de Sant Pere i Sant Pau suma ja tres gols aquesta temporada, els mateixos que Edgar Hernández, els dos màxims golejadors del club grana. Així doncs, dels quatre davanters, només falta Pedro per estrenar-se aquesta temporada.