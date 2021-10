Carlos Albarrán torna a entrenar i podria ser convocat diumenge

El lateral encara no ha debutat en lliga per culpa d'una lesió al turmell dies abans del debut de la competició

Actualitzada 19/10/2021 a les 21:09

Carlos Albarrán està cada vegada més a prop de tornar a la dinàmica de l'equip i participar en les pròximes convocatòries. De fet, el lateral va tornar als entrenaments dijous passat i, si aquesta setmana progressa adequadament, podria entrar en la llista pel partit de diumenge contra el Linares Deportivo al Nou Estadi.

Després de gairebé dos mesos lesionat, Carlos Albarrán podria tornar a entrar en una convocatòria amb el Nàstic, seria la primera en competició oficial des que Raúl Agné va arribar a la banqueta. El lateral no ha començat de la millor manera aquesta campanya després que, en la setmana del debut en lliga contra l'Atlético Sanluqueño, acabés lesionat en un entrenament. Albarrán va notar molèsties en el turmell i va preferir retirar-se abans de temps de la sessió per evitar una lesió major. Finalment, va patir un esquinç de grau II del lligament lateral extern i el lligament lateral intern del turmell esquerre. Una lesió que, tal com els serveis mèdics del club preveien, l'ha tingut apartat del grup unes vuit setmanes.

El de Badalona va tornar als entrenaments amb la resta dels seus companys a finals de la setmana passada, però encara sense completar la sessió. Ara, Albarrán ha començat la setmana al mateix ritme que els seus companys i, si pot completar sense molèsties els pròxims entrenaments, podria entrar a la convocatòria per al partit d'aquest diumenge a les 12 hores contra el Linares.

Ara bé, el fet que entri en convocatòria no vol dir que hagi de jugar, ja que només haurà completat una setmana d'entrenaments amb els seus companys. A més, en la seva posició hi està participant ara Pol Domingo que, tot i desenvolupar-se millor de central, està complint a un bon nivell. Així doncs, un cop Albarrán estigui 100% recuperat, sap que no ho tindrà fàcil per retornar al carril dret que, la temporada anterior, només va portar el seu nom.

Ballesteros i Nil

Entre els lesionats, també hi ha Nil Jiménez i Pol Ballesteros, encara que tots dos estan a punt de seguir el mateix camí que Carlos Albarrán. De fet, en el cas del lateral esquerre, que va lesionar-se el turmell el passat dimecres, podria tornar als entrenaments aquest dijous i estar disponible, també, per al partit de diumenge.

Pel que fa a Pol Ballesteros, l'extrem va patir una lesió muscular en l'enfrontament jugat contra el Real Madrid Castilla a finals de setembre. Ballesteros porta fora dels terrenys de joc un mes per la lesió de l'isquitotibial i ara tot sembla indicar que l'extrem tornarà a treballar amb els seus companys a finals de setmana, encara que sense completar totes les sessions. Per tant, entrara en dinàmica de l'equip progressivament i, si evoluciona favorablement, podria exercitar-se la pròxima setmana amb normalitat i tornar a entrar en els plans de Raúl Agné per als pròxims compromisos de lliga. D'aquesta manera, el de Mequinensa torna a recuperar, a poc a poc, a tots els integrants del primer equip.