Agné no dona amb la tecla lluny de casa

L'entrenador del Nàstic no ha repetit cap onze en els duels a domicili i contra el Castellón va canviar de sistema sense èxit

Actualitzada 18/10/2021 a les 20:31

El Club Gimnàstic segueix sense conèixer la victòria lluny del Nou Estadi en els quatre partits que ha disputat fins al moment. L'entrenador grana, Raúl Agné, ha intentat variar l'equip tant com ha pogut per buscar els tres punts i, fins i tot, en l'últim partit jugat contra el Castellón va canviar el sistema de joc, però, fins al moment, encara no ha donat amb la tecla per endur-se els tres punts cap a Tarragona.

El tècnic té clar que per aspirar a l'ascens a Segona Divisió A cal que l'equip faci una passa més en els partits que es juguen fora del Nou Estadi. Amb aquest propòsit va decidir utilitzar un sistema de joc familiar per a la plantilla grana, el 4-3-3 que tants cops es va utilitzar en la campanya passada amb Seligrat a la banqueta. Però el de Mequinensa no va variar només el sistema, també ho va fer amb els onze jugadors titulars. La porteria i la defensa es van mantenir inamovibles, però al mig del camp es va donar entrada a Bonilla com a interior, acompanyat per Ribelles i Pedro del Campo. A dalt, davant la lesió d'Edgar, Agné va donar l'oportunitat a Pablo Fernández, acompanyat a les bandes per Carbia i Simón.

El canvi de sistema tampoc va donar els seus fruits en un partit on els tarragonins van acabar empatant a 1 i van encaixar en els primers tres minuts de joc. Ni tan sols el fet de gaudir l'última mitja hora d'un home més sobre el terreny de joc, per l'expulsió de Dani Torres, va poder fer que els d'Agné aconseguissin culminar la remuntada, quedant-se a les portes amb l'única diana d'Edgar Hernández, que va entrar des de la banqueta a la segona meitat i encara sense estar plenament recuperat de la lesió de genoll que arrossega des del partit contra l'Andorra.

En aquests quatre partits disputats fins al moment, en els quals hi havia 12 punts en joc, Agné no ha aconseguit donar amb la tecla per guanyar, almenys, un dels quatre partits. Dos empats, contra l'Atlético Sanluqueño (0-0) i contra el Castellón (1-1), i dues derrotes, contra el Real Madrid Castilla (2-1) i l'Andorra (2-0), és el balanç actual. En aquests quatre partits jugats fins ara fora de Tarragona, Agné només ha repetit la porteria i la línia defensiva, amb Manu García, Joan Oriol, Aythami, Quintanilla i Pol Domingo.

Tres variacions

En les altres sis posicions que resten, només tres futbolistes han estat sempre de la partida, Pedro del Campo al mig i Robert Simón i Fran Carbia en atac. Així doncs, Agné sempre ha introduït modificacions en tres posicions, al mig del camp, on s'han alternat Ribelles, Fullana, Buyla i Bonilla, i en atac on Pablo Fernández i Edgar Hernández han anat intercanviant-se els papers. De fet, va ser Pablo qui va començar de titular en els partits fora de casa, però Edgar li va prendre el lloc en el duel contra l'Andorra. La seva lesió va fer que Pablo tornés a la titularitat contra el Sabadell, a casa, i contra el Castellón, fora. Ara, un cop Edgar estigui plenament recuperat, caldrà veure si Agné ha trobat la seva dobleta atacant preferida.