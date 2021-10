A pel primer somriure lluny del Nou Estadi

El Nàstic buscarà el primer triomf fora de casa sense Nil, baixa d'última hora per lesió

El Gimnàstic de Tarragona torna a l'acció fora de casa, on encara no coneix el triomf. Sumar per primera vegada de tres lluny del Nou Estadi significaria un gran impuls per sobrepassar un altre entrebanc i continuar fent passes per ser un candidat per l'ascens a la Segona Divisió A.Aquest dissabte, a les 17 hores, toca visitar al Castellón. La gran rivalitat entre aquests dos equips estarà present sobre la gespa i també a les graderies, on s'esperen més de cent aficionats visitants. Finalment, no hi haurà viatge en autobús massiu, però hi ha confirmada molta assistència grana de forma particular.Esportivament parlant, el Nàstic viu a la zona noble de la taula i amb tretze punts al sac, tres més que un Castellón que, des de la mitja part de la classificació, tampoc perd de vista les posicions capdavanteres.Els valencians afrontaran el duel sense baixes, mentre que en el Nàstic no viatjaran Nil, Pol Ballesteros, Carlos Albarrán i Alexandar Cirkovic. L'ex de l'Espanyol B cau a última hora a causa d'un esquinç, Ballesteros i Albarran segueixen lesionats i Cirkovic encara no compta amb la documentació necessària per poder jugar a Espanya.Així les coses, Raúl Agné podria formar el següent onze: Manu García sota pals; Pol Domingo, Alex Quintanilla, Aythami Artiles i Joan Oriol en defensa; Robert Simón, Javier Ribelles, Pedro Del Campo i Javi Bonilla a la medul·lar; i Carbia i Pablo Fernández a dalt.