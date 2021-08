«El Nàstic necessita l'afició més que mai i hi ha ganes de veure futbol»

Juan Francisco de la Torre Baena fa més de 20 anys que és soci del Nàstic i ha estat el 3.000 a renovar

Actualitzada 09/08/2021 a les 21:50

El Club Gimnàstic va arribar aquest cap de setmana als 3.000 abonats per a la temporada 2021-2022, entre noves altes i renovacions. Així doncs, en gairebé un mes ha assolit el 50% del seu objectiu, que no és altra que arribar als 6.000 socis perquè el Nou Estadi faci patxoca i l'equip senti el suport de l'afició com ha passat en les grans temporades. El soci número 3.000 a renovar va ser Juan Francisco de la Torre Baena, qui anima a la gent a renovar o donar-se d'alta: «El club necessita l'afició més que mai, després d'aquests dos anys hi ha ganes i tenim necessitat de veure futbol».

En declaracions a Diari Més, de la Torre diu que «he estat uns dies de vacances i per això no vaig poder renovar fins al dissabte. Tal com vaig arribar de les vacances, vaig deixar les maletes i la família a casa i vaig anar a renovar al Nou Estadi, aprofitant que jugava contra el Girona». Precisament, sobre el duel del passat dissabte, que va deixar el Trofeu Ciutat de Tarragona en mans del Nàstic, el soci comenta que «vaig veure molt bé l'equip. Em va agradar molt Pedro Martín, en punta, acompanyat per Pablo Fernández, fan una bona parella», i afegeix que «també em va agradar bastant Jannick Buyla, em va sorprendre, i Fullana, quan va entrar a la segona part va estar molt bé».

Com que va estar de vacances, no va poder assistir al partit contra l'Atlético Levante, però això no va ser un impediment per seguir l'actualitat grana. «Jo veig molt bé l'equip, si ens respecten les lesions veig un equip molt complet, és dels anys que millor els veig en pretemporada, però cal anar amb compte perquè hem fet algunes pretemporades molt bones i després a la lliga no ens ha anat tan bé».

Precisament, sobre aquesta nova temporada, el soci creu que «serà una lliga més forta, han de passar un parell de jornades per veure el nivell real, però sembla que no serà el mateix jugar contra l'Olot que contra els filials de Sevilla, Betis o Madrid, per citar-ne alguns», un grau de complexitat que també fa la lliga «més atractiva».

Juan Francisco de la Torre Baena fa més de 20 anys que és soci del Nàstic «21 o 22», diu, i enguany és el número 756. «Fa uns vuit anys que tinc el seient a Preferent, però abans estava a Gol», explica de la Torre, qui afegeix que «alguns anys ens hem fet socis els fills, la dona i jo, però enguany només som el petit i jo, encara que el gran sempre acostuma a venir en els partits que són més importants».

Després de dues temporades en les quals pràcticament no s'ha pogut anar al camp, de la Torre té «ganes de veure futbol», i és per això que anima el soci a renovar o donar-se d'alta, i també perquè «ho necessita el club», ja que són anys complicats.