Prova de foc pel Nàstic davant del Cornellà

El club grana visita el camp d'un Cornellà invicte en els darrers 7 partits a casa

Actualitzada 08/02/2020 a les 18:43

Aquest diumenge a les 18h el Gimnàstic de Tarragona s’enfrontarà al Cornellà, un rival dur que no ha perdut en els últims 7 partits a casa i només ha encaixat un gol. El partit, que es podrà seguir a través de Footters, serà una prova de foc pel Nàstic per confirmar que està en bon estat de forma després d’encadenar cinc partits sense perdre o bé si torna a ser l’equip poc competitiu de la primera volta.El Cornellà ha aconseguit agafar una ratxa perfecta com a local i ha guanyat els últims set partits que ha jugat a casa seva. Per si això no fos suficient, els homes de Guillermo Romo només han encaixat un gol en aquests set partits i n’han marcat deu. De fet, el Cornellà no ha encaixat cap diana en els últims sis partits, ja que l’única que han rebut va ser en el primer duel d’aquesta bona ratxa. En línies generals, el Cornellà és el quart classificat amb 40 punts, els mateixos que el Castelló, tercer, i a només un del segon classificat, el Barça, i quatre del líder, el Sabadell. D’aquests 40 punts, 26 els han aconseguit com a locals i 14 de visitants, una nova mostra de com estan de forts al Camp Municipal de Cornellà. En aquest estadi han disputat 12 partits dels quals n’han guanyat vuit, n’han empatat dos i n’han perdut uns altres dos. Les derrotes van arribar contra Villareal B (1-2) i l’Hércules (0-1) i els empats contra l’Olot (1-1) i Ejea (1-1), mentre que les victòries han estat contra el Badalona (1-0), Llagostera (2-1), Andorra (2-0), Sabadell (2-0), Lleida (2-0), Valencia Mestalla (1-0), La Nucía (1-0) i Espanyol B (1-0).Donada la situació i en funció de com evolucioni el partit, un empat podria ser considerat com a bo pel club grana que ha de sortir un cop més a per totes per guanyar punts i pujar a la classificació.Per una banda podríem trobar a Bernabé a la porteria, lateral esquerra a Bonilla, centrals Juan Rodríguez i Jesús Rueda i Albarrán com a lateral dret. Al mig del camp Fran Miranda amb una possible estrena de Fausto Tienza, procedent del Panatinaikos al mercat d’hivern i que ha estat entrenant amb l’equip per primer cop aquesta setmana. A l’esquerra, Carbia amb Pol Ballesteros a la dreta i dalt Pedro i Gerard Oliva.Per altra banda, podria haver-hi una segona alineació amb Bernabé a porteria, lateral dret Albarrán, centrals Juan Rodríguez i Jesús Rueda amb Pol Domingo com a lateral esquerra. Al mig del camp, Tienza amb Fran Miranda amb Pol Ballesteros a la dreta i Javi Bonilla a l’esquerra. A dalt Gerard Oliva i Pedro.És possible que Seligrat aposti per aquesta segona alineació al ser més defensiva amb Bonilla d’extrem, tal i com va provar contra l’Ebro, i amb Pol Domínguez de lateral per tal que no pugi tant a atacar i així poder guanyar més pes defensiu en aquest partit davant d’un rival fort com és el Cornellà. D’altra banda, també resultaria estrany que Seligrat prescindís dels serveis de Carbia en atac donat el bon debut del davanter.El migcampista David Goldar serà una baixa destacada del Nàstic donat que no podrà jugar per acumulació de targetes grogues, va veure la cinquena contra l’Ebro i no podrà jugar contra el que fos el seu antic equip.Al partit d’anada el partit es va resoldre amb un empat a 2 després d’una bona remuntada dels tarragonins que van arribar a perdre per 0-2 en alguns moments.