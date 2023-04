Coneix les Passions del sud de Catalunya

Castellvell, Constantí, La Cava, la Pobla de Mafunet, Vilalba i els Arcs i Ulldecona són les representacions principals

Actualitzada 05/04/2023 a les 16:09

La Passió és un acte que ja forma part de la Cultura popular tradicional catalana. Aquestes representacions populars recreen algunes de les escenes principals del Nou Testament de la Bíblia, des de l'últim sopar fins a l'enterrament de Crist.Els inicis de la tradició cultural de la Passió es remunten a l'any 1477, del que es té la primera referència històrica del naixement de la tradició a Catalunya, convertint-se d'aquesta manera en la tradició de la representació de la Passió de Crist més antiga.Les passions que es representen en tot el territori català aglutinen un gran nombre de persones, que de totes les contrades de Catalunya es troben per realitzar assajos i preparacions durant tot l'any, aquesta gran quantitat de gent fa possible que any rere any es pugui tirar endavant la temporada de Passió, actualment són més de 2.800 actors i col·laboradors de les diferents Passions. El manteniment d'aquesta tradició comporta també el manteniment de tot un seguit d'activitats que es realitzen amb l'estreta cooperació dels diferents grups de Passió com el teatre amateur, els Pastorets, colles dansaires i esbarts, centres de divulgació històrica, entre d'altres.Al sud de Catalunya, comptem amb cinc representacions que formen part de la Federació Catalana de Passions i que, durant aquesta Setmana Santa, duran a terme aquesta representació arreu de la demarcació. A continuació, deixem, per ordre alfabètic, les representacions de La Passió més importants del nostre territori:Passió de Castellvell