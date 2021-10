Cinema dirigit per dones a l'Auditori de la Diputació de Tarragona

El Cicle Mirades ofereix fins al 13 de novembre cinc propostes diferents basades en la visió i experiència de diverses autores

Actualitzada 19/10/2021 a les 11:26

Mirades rebels, inspiradores, valentes. L'Auditori de la Diputació de Tarragona ofereix tots els dissabtes fins al proper 13 de novembre el Cicle Mirades, que en aquesta edició posa l'atenció en la perspectiva de gènere i fa presents diverses pel·lícules dels últims anys dirigides per dones que exemplifiquen com aquestes miren el món i expressen el seu imaginari. Les pel·lícules es projecten a les 19 h i l'entrada té un cost de 6 euros. ( www.dipta.cat/ca/ciclemirades ).El film "My Mexican Bretzel", de Núria Giménez Lorang, ha obert el cicle aquest cap de setmana amb una proposta original fruit d'una descoberta inesperada. El proper dissabteés el torn de "", d'Agnès Varda i JR, rodada a França, la pel·lícula és fruit de la fascinació que senten els autors pels rostres i els retrats. Eles podrà veured'Alice Rohrwacher, una faula que tracta sobre la bondat humana. El cicle continuarà el properambde Céline Sciamma, que ens transportarà a finals del s. XVIII per mostrar-nos una història plena de sensualitat. El punt i final el posarà el documental, una proposta colpidora sobre la guerra civil síria, de la periodistaEl Cicle Mirades forma part de l'àmplia programació cinematogràfica que l'Auditori de la Diputació de Tarragona acull aquesta tardor. La nova programació, que compta també amb els Cicless'emmarca en el suport a la producció i difusió cultural que impulsa la institució. Passades les Festes de Nadal es duran a terme altres propostes en la mateixa línia, com ara una nova remesa de pel·lícules en versió original, una nova temàtica del Cicle Mirades i més pel·lícules del Cicle Gaudí, entre altres projeccions. El detall de la programació de tots els cicles es pot consultar a www.dipta.cat/ca/auditoridiputacio