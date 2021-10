L'exposició 'Més enllà de les trinxeres' d'Alec Wainman obre portes al Centre Cultural de Cambrils

La mostra de fotografies de la Guerra Civil s'inaugurarà avui divendres 15 d'octubre a les 19:30 hores i es podrà visitar fins el 10 de desembre

L'exposició 'Més enllà de les trinxeres (1936-1939). Fotografies d'Alec Waiman' s'inaugurarà avui divendres 15 d'octubre a les 19:30 hores a la sala El Pati del Centre Cultural de Cambrils (carrer Sant Plàcid, 18). L'activitat s'inclou dins de la programació del Campus Extens de la URV i del XVè Cicle de Memòria de Tardor 2021, que enguany està dedicat a la Segona República espanyola.

La mostra, que es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 a 21 hores fins el 10 de desembre, està produïda pel Museu d'Història de Catalunya amb la col·laboració de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya i arriba a Cambrils de la mà del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils, l'Arxiu Municipal de Cambrils i Museu d'Història de Cambrils.

Alec Wainman va ser membre de les Brigades Internacionals i amb la seva càmera Leica ens va deixar un testimoni excepcional d'aquelles persones voluntàries que venien d'altres països en defensa dels ideals republicans, així com les seves experiències en un moment convuls que va acabar amb la República.

L'exposició presenta una extraordinària selecció de fotografies inèdites que ens mostren els rostres, les històries i el dia a dia del conflicte des de la visió d'un jove aficionat a la fotografia, que va ser present al conflicte com a voluntari sanitari des de l'agost del 1936, enrolat a la Unitat Mèdica Britànica (BMU).

Amb el pas dels anys, les seves imatges, de gran valor humà, han esdevingut un document històric i la història del seu arxiu fotogràfic ens recorda el periple viscut per altres col·leccions de gran valor com les de Robert Capa, Gerda Taro, David Seymour i Agustí Centelles.

L'exposició homenatja totes les dones i els homes que, abandonant les seves vides, van travessar el món amb els seus ideals i van combatre el totalitarisme al front o a la rereguarda. Perquè elles i ells simbolitzen la solidaritat entre els pobles i l'esperança en la condició humana.

Alec Wainman i el seu arxiu fotogràfic

Alec Wainman (1913-1989) va néixer a la Gran Bretanya i va estudiar a Oxford. Perseguint el somni d'una Espanya lliure i democràtica, Wainman va optar per defensar la llibertat servint com a voluntari humanitari a la Guerra Civil. Va ser conductor d'ambulància, després intèrpret i finalment oficial de premsa.

Durant i després de la Segona Guerra Mundial, va servir com a oficial d'intel·ligència a l'exèrcit britànic a Itàlia i Àustria. I l'any 1947 va emigrar al Canadà on, en qualitat de lingüista format a Oxford, es va incorporar a la Universitat de Columbia Britànica al Canada com a catedràtic d'Estudis Eslaus, on va ensenyar fins a la seva jubilació. Les seves passions eren les llengües, la preservació de la cultura, la fotografia i els viatges. L'última llengua que va ensenyar al seu fill va ser el català.

L'any 1975, un editor de Londres va contactar amb Alec Wainman per publicar-ne la col·lecció fotogràfica, la correspondència de la guerra i el dietari. I Wainman li va enviar tot el material. L'editor anglès va fer fallida després de moltes dificultats econòmiques i no va arribar a publicar mai el material enviat, que al final es va donar per perdut. També va contribuir a la pèrdua el fet que l'editor contragués Alzheimer, malaltia que també va patir Alec Wainman a partir de l'any 1981.

D'aquesta manera, l'autor va morir l'any 1989 sense tornar a veure la seva col·lecció, formada per 1.650 negatius del període de la Guerra Civil espanyola, 3.000 diapositives a color de viatges i altres moments de la seva trajectòria vital i uns 25 enregistraments d'àudio de llengües autòctones i minoritàries, alguns d'ells de gran valor cultural; una col·lecció que reflecteix perfectament la seva condició d'humanista.

L'any 2005, Jeanne Griffiths, editora de Time-Life, va visitar la casa del Soho de l'editor anglès a qui Wainman havia enviat el material trenta anys abans. Ell acabava de morir i Griffiths va quedar-se el llegat, on va trobar la maleta de pell que contenia la col·lecció fotogràfica de Wainman.

Fa cinc anys, el fill de l'autor, John Alexander Wainman (conegut amb el pseudònim de Serge Alternês), després d'una intensa recerca de quaranta anys, va tenir la sort de contactar per atzar amb Jeanne Griffiths. Va rescatar l'obra i es va comprometre a fer-ne difusió per acomplir el pacte amb la memòria que l'unia amb el seu pare.

És així com, finalment, Alec Wainman veu acomplert el seu somni. Primer, amb la publicació dels llibres 'Live Souls: Citixens amb Volunteers of Civil War Spain', 'Live Souls: Fotos inèdites de la Guerra Civil' i 'Almas Vivas: la Guera Civil Española en imágenes', publicats els anys 2015, 2016 i 2017 respectivament. I ara amb l'exposició 'Més enllà de les trinxeres (1936-19039). Fotografies d'Alec Wainman'.