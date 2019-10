Noves dates per a les obres 'Jerusalem' i 'Rhumans'

Estaven previstes per aquest cap de setmana, divendres i diumenge

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:30

Davant de la incertesa per poder assegurar les representacions a causa de la convocatòria de vaga per a aquest divendres i la situació política d’aquests dies, l’Ajuntament de Tarragona i les companyies responsables han acordat ajornar les representacions de Jerusalem i Rhumans, que havien de tenir lloc aquest cap de setmana, en l’inici de la temporada dels Teatres de Tarragona.La representació de Jerusalem, prevista inicialment per a aquest divendres, tindrà lloc el divendres 13 de març de 2020, a les 21 h. La representació de Rhumans, prevista inicialment per a aquest diumenge, tindrà lloc el diumenge 17 de novembre de 2019, a les 18 h. Les entrades ja adquirides per a ambdues representacions seran vàlides per a les noves dates. Les persones que vulguin retornar les localitats poden adreçar-se a les taquilles del Teatre Tarragona en l’horari habitual.