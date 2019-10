L'especulació immobiliària i urbanística, al Documental del Mes d'octubre al CIMIR

La projecció es farà aquest dimarts 15 d'octubre a les 19h

Actualitzada 15/10/2019 a les 10:46

Aquest dimarts 15 d'octubre, a les 19h, tindrà lloc al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus la projecció del Documental del Mes d'octubre. La pel·lícula que es projectarà és Push, el nou treball del guardonat director Fredrik Gertten, que investiga les causes de la crisi de l'habitatge que afecta a moltes ciutats d'arreu del món i que provoca que molts ciutadans hagin d'abandonar c asa seva. La relatora especial en habitatge de la ONU, Lelani Farha, busca respostes al fet de per què cada vegada és més difícil viure a les ciutats i procupa posar llum als secrets més foscos de l'entramat mundial de les companyies de capitals d'inversió en l'especulació immobiliària i urbanística.La pel·lícula mostra com la gentrificació s'ha convertit en un fenomen global: Toronto, Berlin, Estocolm, Seül, Londres o Barcelona són alguns dels exemples que mostren l'abast i la magnitud del problema de la crisi en l'habitatge.La projecció forma part del cicle el Documental del Mes i l'entrada és gratuïta per a tots els assistents.