Fito Luri tancarà el cicle Accents a Riudoms presentant 'Cru'

El concert tindrà lloc el 12 de gener al Casal Riudomenc

Actualitzada 09/01/2019 a les 15:21

El músic reusenc Fito Luri clausurarà el pròxim 12 de gener el cicle Accents a Riudoms amb la presentació del seu setè disc, Cru, informa l'organització, la promotora Empenta Cultural.En aquest recital, Luri, de 47 anys, estarà acompanyat al casal Riudomenc per la seva banda al complet -dos guitarristes, baix, bateria i ell- per presentar Cru, que inclou cançons com Ser gota d'aigua, Mal al cos, Entre el cor i el cel, Cartes trobades, Sara o Del cor a la boca, i podrà oferir així el concert previst per al passat 1 de desembre en el mateix espai i que es va suspendre a última hora per una afecció vocal de l'artista.Per això, les entrades adquirides l'any passat seran vàlides per a aquest recital, que serà solidari i recollirà fons per ajudar a un nen que pateix paràlisi cerebral.Segons aquesta promotora, Fito Luri donarà una tercera part de la recaptació dels discos venuts al petit Nikolai, que va patir un infart cerebral en el moment del part.També Vermut Miró, que patrocina Luri, col·laborarà amb aquest projecte que té com a objectiu recollir diners per dotar d'una sala de psicomotricitat el domicili del nen.Amèlia Gironès és la mare d'en Nikolai, un nen de Tarragona que ara té poc més de 2 anys i que va patir un infart cerebral en el moment del part, i està diagnosticat de paràlisi cerebral.Els pares de Nikolai des del principi han recorregut tot l'Estat per trobar la millor rehabilitació per al seu fill, i per això necessiten proporcionar-li una sala de psicomotricitat a casa seva perquè totes les teràpies i tècniques que els professionals apliquen al petit Nikolai les puguin portar a terme dia a dia a casa.És per això pel que s'ha posat en marxa una campanya solidària per recaptar fons per a la sala de Nikolai, de manera que de cada disc venut el 12 de gener a Riudoms, 5 euros aniran íntegres a la causa.A més, Vermuts Miró obsequiarà amb una ampolla de vermut cada compacte de Cru venut. El preu del CD serà de 15 euros.La sala de psicomotricitat té un cost de 1.116,99 euros i, una vegada aconseguida aquesta quantitat, acabarà la campanya solidària.Fito Luri va treballar diversos anys a l'hospital Joan XXIII de Tarragona fins que va poder dedicar-se plenament a la música, i la mare de Nikolai és infermera al mateix centre, pel que van compartir moltes hores de vida hospitalària.Les entrades anticipades per al concert de Fito Luri a Riudoms ja estan a la venda en www.casalriudomenc.cat al preu de 10 i 8 euros. El dia del concert valdran 14 i 12 euros.