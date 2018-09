Judit Neddermann presenta el seu tercer disc a l'Auditori Pau Casals

El concert tindrà lloc el dissabte 6 d'octubre a les 20.30h

Actualitzada 25/09/2018 a les 15:18

La programació del Temporada de tardor arrenca el proper dissabte 6 d'octubre a les 20.30h, a l'Auditori Pau Casals, amb un concert d'alt nivell: Judit Neddermann, cantant i autora de cançons, hi presentarà el seu tercer treball discogràfic, Nua. Aquest és un disc que explora el pas a l'etapa adulta mirant i integrant la infància, no defugint-la; que porta de l'emoció més íntima a la reflexió més àmplia sobre el món on vivim, que condemna la impunitat policial, que es pregunta on són les víctimes sempre innocents, que canta al seu poble, que busca la llum.La cantant de Vilassar de Mar ha concebut l’àlbum amb la intenció de mostrar-se nua, sincera i compromesa amb el moment que viu, i ho mostra amb les reflexions que contenen molts dels seus temes. Un disc ple de matisos i emocions, que serà un gran inici per la programació cultural del Temporada tardor.Judit Neddermann ha guanyat aquesta darrera setmana el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català. No volem més cops s'ha proclamat guanyadora amb les votacions dels oients de Catalunya Ràdio i iCat, entre les vuit candidates que optaven al guardó.Les entrades pel concert a l'Auditori Pau Casals es poden adquirir per 13 euros (10 euros amb descompte) a la regidoria de Cultura, al telèfon 977 66 56 84 (de 10 a 14h), a través del portal www.ticketea.com, i al mateix Auditori Pau Casals.