Kíev llança un atac amb drons contra Moscou i les regions limítrofes de Rostov i Kursk

La defensa antiaèria i radioelectrònica russa va derrocar els aparells no tripulats

20/08/2023 a les 17:38

L'exèrcit ucraïnès va llançar aquesta matinada un atac amb drons contra Moscou i les regions limítrofes de Rostov i Kursk, en el sud de Rússia, segons van informar avui les autoritats locals. La defensa antiaèria i radioelectrònica russa va derrocar els aparells no tripulats, encara que els fragments d'un d'ells van impactar en l'estació de trens de la capital de Kursk, on van resultar ferides lleus cinc persones. D'elles, tres han hagut de ser hospitalitzades, encara que ja han estat donades d'alta, mentre altres dues van rebre atenció mèdica prop del lloc del sinistre.Els fragments del dron van fer un forat en la teulada de l'edifici principal de l'estació i també van causar danys en la façana, la sala d'espera, un pas subterrani i una de les plataformes, segons va explicar en Telegram el governador de Kursk, Román Starovoit. Les 50 persones que es trobaven en l'edifici en el moment de l'atac van ser evacuades, mentre l'edifici principal de l'estació ha tancat les seves portes fins a una altra ordre per motius de seguretat. En Rostov, regió que limita amb el Donbás, dos drons van caure en el territori d'una guarnició militar situada en la localitat de Kamensk, que es troba a escassos quilòmetres de la frontera amb la regió ucraïnesa de Lugansk. Aquests drons no van causar danys en la base militar, igual que un tercer dron que va caure prop de la localitat de Novoshajtinsk, va escriure en Telegram Vasili Gólubev, governador d'aquesta regió meridional.En el cas de la capital russa, el Ministeri de Defensa va precisar que el dron va ser derrocat a la regió de Moscou pels sistemes de lluita radioelectrònica. En ser detectat i inutilitzat, l'aparell va perdre el control i es va estavellar contra una zona despoblada sense causar desperfectes ni ferits.