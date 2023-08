Centenars d'equatorians residents a Catalunya denuncien que no poden votar: «Hi ha hagut manca d'informació»

Aquest diumenge l'Equador celebra eleccions enmig d'una escalada de violència desencadenada pel crim organitzat

Actualitzada 20/08/2023 a les 18:17

Centenars d'equatorians residents a Catalunya denuncien que no poden votar perquè el sistema de vot telemàtic «no funciona».En un principi el recinte de Fira de Barcelona de la plaça Espanya havia d'estar habilitat com a punt de votació presencial, però les persones que aquest matí s'hi han acostat per exercir el seu dret a vot se l'han trobat tancat. «Ens han imposat el vot telemàtic», diu la Natasha en declaracions a l'ACN. Els equatorians carreguen contra el consolat i asseguren que «hi ha hagut manca d'informació». «És un caos», ha sentenciat el Carlos. L'Equador celebra aquest diumenge eleccions presidencials enmig d'una escalada de violència desencadenada pel crim organitzat.

Clima de violència a l'Equador

Els comicis arriben enmig d'un clima de violència marcat per l'assassinat a trets del candidat Fernando Villavicencio el 10 d'agost, de manera que el succés ha marcat l'última setmana de la campanya. Villavicencio liderava una campanya anticorrupció i a principis de mes ja havia rebut amenaces de mort d'un càrtel de la droga. Dies després també va ser assassinat un dirigent local del partit de l'expresident Rafael Correa.

Aquest diumenge hi ha 13 milions i mig de ciutadans cridats a les urnes. Si cap dels candidats supera el 40% de vots amb 10 punts de diferència sobre els rivals, es farà una segona volta dels comicis el pròxim 15 d'octubre.