Silvio Berlusconi pateix leucèmia, segons el 'Corriere della Sera'

El polític i empresari italià segueix a l'UCI d'un hospital de Milà

Actualitzada 08/04/2023 a les 11:38

L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi ha estat diagnosticat de leucèmia, segons informa el diari Corriere della Sera.El líder de Forza Italia ha passat la nit a l'hospital San Raffaele de Milà a la unitat de cures intensives, on va ser ingressat aquest dimecres. Berlusconi està rebent la visita dels seus familiars. En un primer moment es va informar que l'hospitalització del polític i empresari italià era per problemes cardíacs i després per pneumònia, però el diari Corriere della Sera apunta que Berlusconi pateix leucèmia i que això és el que explica la seva hospitalització fa uns dies. «Està estable, és una roca», ha dit el seu germà Paolo.«Està en cures intensives perquè no s'ha resolt un problema anterior relacionat amb una infecció, però parla i està despert», ha explicat el també membre de Forza Italia Antonio Tajani.