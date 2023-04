Macron demana a Xi Jinping que faci «entrar en raó a Rússia»

Els líders de França i la Xina insten la comunitat internacional a evitar el desplegament nuclear

08/04/2023 a les 11:53

El president francès, Emmanuel Macron, ha reclamat aquest dijous al seu homòleg xinès, Xi Jinping, que faci «entrar en raó a Rússia» per portar-la a la taula de negociació. En una reunió bilateral entre els dos líders a Pequín amb la qual el president francès intenta aconseguir que la Xina s'impliqui més en els esforços per posar fi a la invasió russa d'Ucraïna, Macron ha traslladat a Xi que «l'agressió russa a Ucraïna ha estat un cop» a l'estabilitat internacional i per això ha demanat al líder xinès que faci «entrar en raó» al president rus, Vladímir Putin. Al seu torn, Xi ha dit que tant la Xina com França tenen la «capacitat i responsabilitat» de salvaguardar la pau mundial.«Necessitem una pau que duri», ha dit Macron, tot subratllant que aquesta ha de ser una «qüestió important per a la Xina, tant com ho és per a França i Europa». El líder xinès s'ha centrat en la relació amb París i ha subratllat que ambdós països són «promotors d'un món multipolar», tot referint-se a la reducció del domini dels Estats Units a nivell polític i econòmic.

Ambdós líders també han fet una crida a la comunitat internacional a evitar el desplegament nuclear en un moment en què Rússia continua justificant el desplegament d'armes nuclears a Bielorússia. «L'aliança s'apropa direcció a la frontera russa, no és Rússia la que s'apropa a l'OTAN», ha dit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en referència a l'entrada de Finlàndia a l'aliança.