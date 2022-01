L'OMS diu que les morts per covid continuen baixant malgrat el «tsunami ómicron»

La setmana passada va ser la quarta consecutiva de descensos en les morts

Actualitzada 06/01/2022 a les 18:32

Els casos globals de COVID-19 van augmentar un 70%, un percentatge mai abans vist, la setmana passada del 27 de desembre al 2 de gener, però les morts per la malaltia van baixar un 10% en aquest període, segons l'informe epidemiològic publicat avui per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).La setmana passada va haver-hi 9,5 milions de contagis confirmats, una xifra que gairebé duplica els anteriors rècords setmanals, mentre que els morts van ser 41.000, la qual cosa suposa la quarta setmana consecutiva de descensos en les morts malgrat la virulenta ona actual de contagis.Paradoxalment Amèrica, el continent on l'augment de casos va ser major (del 100%), també va ser la regió on van baixar més les defuncions (un 18%), mentre que a Europa, amb un augment del 65% en els positius, els decessos van baixar un 6%.En xifres absolutes, Europa va ser el continent amb més contagis registrats en la setmana estudiada (5,3 milions) i més morts (22.000), mentre que a Amèrica es van reportar 3,2 milions de positius i 10.000 defuncions.A l'actual ritme Europa, amb 103 milions de casos des de l'inici de la pandèmia, aviat superarà Amèrica (104 milions) en contagis confirmats de COVID-19.A Àfrica, el continent on primer es va detectar la variant ómicron, els casos només van augmentar un 7% la setmana passada, el menor percentatge per regions, encara que les defuncions van pujar un 22% (1.100 en els set dies estudiats).En la resta de regions va haver-hi descensos en les defuncions, incloent el sud d'Àsia, on les morts van baixar un 7% pesi al fort creixement del 78% en els nous contagis.L'informe epidemiològic no va oferir dades sobre la presència de les diferents variants del coronavirus en els nous contagis, encara que en alguns països ja es reporta que la soca ómicron és la dominant.S'han administrat en el món més de 9.300 milions de vacunes anticovid, amb les quals un 59% de la població mundial ha rebut almenys una dosi, encara que el percentatge baixa al 8,8% en el cas dels països de baixos ingressos, la majoria situats en el continent africà.