Macron avisa que vol «fotre» els no vacunats: «És l'estratègia»

El president francès, Emmanuel Macron, ha avisat que vol «fotre» els no vacunats contra la covid-19. «Tinc moltes ganes de fotre (emmerder) els no vacunats. Ho continuarem fent fins al final. Aquesta és l'estratègia», ha dit en declaracions al diari 'Le Parisien'. Aquestes paraules han generat polèmica a França, on més del 25% dels ciutadans encara no s'ha inoculat contra el virus.A les portes de la campanya per les eleccions presidencials, Macron referma l'estratègia per forçar la vacunació a través de restriccions. L'any passat va imposar el certificat covid-19 per entrar a bars i restaurants, però ara es planteja restringir l'accés als no vacunats encara que tinguin una PCR negativa.