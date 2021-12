Un eslové es vacuna 7 cops: cobrava per fer-se passar per altres persones

L'home ha estat detingut abans de rebre la vuitena dosi

Actualitzada 23/12/2021 a les 20:46

Un eslové que havia rebut set dosis de vacunes contra la covid-19 ha estat detingut. Per cinc d'aquestes dosis havia cobrat prèviament d'altres persones que volien aconseguir el passaport covid sense vacunar-se.

La policia eslovena ha explicat que la persona en qüestió va rebre petites quantitats de diners d'almenys quatre sospitosos, que es van aprofitar de la seva «difícil situació social» i el van impulsar a cometre aquest delicte «sense que els importés la seva salut».

A més del detingut, hi ha quatre persones més que han estat denunciades per pagar perquè l'home es vacunés en nom seu. A Eslovènia, la falsificació de documents pot comportar penes de fins a tres anys de presó.

L'home va ser detingut quan intentava vacunar-se per vuitena vegada, amb documents d'una altra persona.

L'arrestat va rebre les set vacunes anteriors a diversos centres mèdics del país, dues vegades amb documentació pròpia, i cinc vegades amb la d'altres.

Les autoritats mèdiques no han aclarit per ara les possibles conseqüències per a la salut d'una múltiple inoculació.

El passat mes de setembre va córrer la veu que, a Eslovènia, persones amb situacions socials complicades es vacunaven amb documentació d'altres persones a canvi de diners.

Llavors, però, aquests rumors no es van poder confirmar. Alguns mitjans van publicar que una persona addicta a l'heroïna s'hauria vacunat 23 vegades en nom d'altres persones.