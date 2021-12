Alemanya considera Espanya zona d'alt risc covid

Les autoritats recomanen evitar els viatges no essencials a territori espanyol

Actualitzada 23/12/2021 a les 17:50

Les autoritats d'Alemanya van anunciar aquest dijous la inclusió de l'Espanya peninsular i de les seves illes com a territori d'alt risc per covid per l'augment de la incidència en els últims dies.La inclusió en la llista de regions d'alt risc implica l'obligació de qui entri a Alemanya procedent d'Espanya de registrar-se abans de viatjar i posar-se en quarantena, que pot evitar si exhibeix un certificat de vacunació, d'haver superat la malaltia o un test negatiu.A més d'Espanya, les autoritats alemanyes han col·locat en la llista de territoris d'alt risc per covid a Portugal, els Estats Units, Finlàndia, Mònaco i Xipre, mentre que Àustria, per contra, desapareix de la llista.Conforme a les noves regles, el corresponent certificat haurà de ser pujat al portal web on es realitza el registre digital previ al viatge, com a part del qual s'han de proporcionar dades de contacte i de destí.En cas que el viatger no pugui aportar cap d'aquestes proves, haurà de guardar una quarantena de deu dies, que podrà escurçar a cinc si realitza un test amb resultat negatiu no abans del cinquè dia de l'aïllament.La nova classificació entrarà en vigor des de les 00.00 hores del 25 de desembre, segons va informar l'Institut de virologia Robert Koch (RKI), que elabora aquestes valoracions.Els criteris emprats per a això no es limiten a la xifra de noves infeccions, sinó que també es tenen en compte altres factors com la velocitat amb què es produeix l'expansió del virus i la saturació del sistema sanitari.La classificació com a zona d'alt risc porta aparellada una recomanació del Ministeri d'Exteriors alemany d'evitar els viatges no essencials, la qual cosa facilita als turistes la cancel·lació dels seus vols sense incórrer en costos addicionals.No obstant això, no implica una prohibició de viatjar al país en qüestió.Espanya ja va ser classificada per Alemanya com a país d'alt risc covid el passat 27 de juliol, encara que el conjunt del territori nacional va deixar de ser considerat tal el passat 29 d'agost, mentre que Catalunya, Canàries, Astúries, Castella - La Manxa i València van abandonar aquesta llista una setmana abans.Encara així, continuava sent necessari presentar un certificat de vacunació o test negatiu per a entrar a Alemanya.