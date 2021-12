S'estavella un helicòpter a l'Índia amb el cap de l'Exèrcit a bord

L'Exèrcit indi comunica que «s'ha obert una investigació per identificar la causa de l'accident»

Actualitzada 08/12/2021 a les 11:33

Els accidents d'aeronaus militars són una constant en aquest país

La Força Aèria Índia va afirmar aquest dimecres que un helicòpter en el qual viatjava el cap de l'Exèrcit, el general Bipin Rawat, es va estavellar en el sud del país, sense precisar si l'accident va deixar víctimes mortals.«Un helicòpter Mi-17V5 de la Força Aèria Índia, amb el cap de l'Exèrcit Bipin Rawat a bord, ha tingut un accident avui prop de Coonoor, a Tàmil Nadu», va dir el departament de comunicació de l'Exèrcit de l'aire indi a Twitter.«S'ha obert una investigació per a identificar la causa de l'accident», va afegir, sense precisar els motius del succés ni aportar detalls sobre l'estat dels seus passatgers.L'agència local de notícies ANI va indicar que a bord de l'helicòpter viatjaven catorze persones, incloent l'esposa de Rawat i diversos comandaments militars.L'accident va tenir lloc en una zona boscosa i, segons fonts militars anònimes citades per ANI, dues persones van ser traslladades a un hospital pròxim amb cremades greus.La televisió delhí NDTV va mostrar imatges de la zona de l'accident, on es pot veure les restes calcinades de l'aeronau i a diverses persones entorn del lloc de l'accident tractant d'extingir el foc.Rawat va prendre possessió del seu càrrec al desembre de 2016, en plena ona de tensió amb el veí Pakistan després d'una acció d'insurgents pakistanesos que va posar fi a la vida de 19 soldats indis, a la qual Nova Delhi va respondre amb atacs «quirúrgics» a la frontera i una campanya diplomàtica contra Islamabad.El 2019, un pilot militar indi va morir i altres dos van resultar ferits després de xocar el seu avió d'acrobàcies amb un altre aparell durant uns exercicis a la ciutat de Bangalore, al sud de l'Índia, mentre que a l'octubre de 2017 almenys cinc membres de la Força Aèria índia van morir després que un helicòpter M-17 s'estavellés en Arunachal Pradesh, en el nord-est.Al desembre de 2015, 10 membres del cos fronterer BSF van morir en estavellar-se a Nova Delhi.