L'Índia confirma la mort del cap de l'Estat Major i altres 12 persones

Bipin Rawat ha perdut la vida en un accident d'helicòpter en el qual viatjaven 12 persones més

Actualitzada 08/12/2021 a les 18:09

Els accidents d'aeronaus militars són una constant en aquest país

La Força Aèria de l'Índia (AIF) ha confirmat la mort del cap de l'Estat Major de la Defensa del país, el general Bipin Rawat, després d'estavellar-se l'helicòpter en el qual viatjava al costat d'altres dotze persones, en una zona boscosa en el sud del país.«Amb profund pesar, s'ha confirmat que el general Bipin Rawat, la seva esposa Madhulika Rawat, i altres 11 persones han mort en el lamentable accident» de l'aeronau, ha informat l'AIF en un missatge en la xarxa social Twitter.El capità Varun Singh, l'únic supervivent al sinistre, «es troba actualment en tractament a l'Hospital Militar de Wellington», ha indicat.El general Bipin Rawat tenia prevista una visita a l'Escola d'Estat Major dels Serveis de Defensa, en la localitat de Nilgiri, per a dirigir-se aquest dimecres als professors i estudiants oficials del Curs d'Estat Major.L'helicòpter de la Força Aèria, tipus Mi-17V5, amb una tripulació de quatre membres i nou passatgers, s'ha estavellat aquest dimecres al voltant del migdia, en la localitat de Coonoor, de l'estat indi de Tàmil Nadu.Les Forces Armades índies, que de moment no han ofert detalls sobre les causes de l'accident, van indicar en una declaració difosa més primerenca que «s'ha obert una recerca» per a determinar la raó de l'incident.Rawat va prendre possessió del càrrec de cap de l'Exèrcit al desembre de 2016, en plena ona de tensió amb el veí Pakistan després d'una acció d'insurgents pakistanesos que va posar fi a la vida de 19 soldats indis, a la qual Nova Delhi va respondre amb atacs «quirúrgics» a la frontera i una campanya diplomàtica contra Islamabad.Després de retirar-se com a cap de l'Exèrcit en 2019, Rawat va assumir el recentment creat lloc de cap de l'Estat Major de la Defensa, així com el lloc d'assessor davant el Ministeri de Defensa.En 2019, un pilot militar indi va morir i altres dos van resultar ferits després de xocar el seu avió d'acrobàcies amb un altre aparell durant uns exercicis a la ciutat de Bangalore, en el sud de l'Índia, mentre que a l'octubre de 2017 almenys cinc membres de la Força Aèria índia van morir després que un helicòpter M-17 s'estavellés en Arunachal Pradesh, en el nord-est.Al desembre de 2015, 10 membres del cos fronterer BSF van morir en estavellar-se a Nova Delhi.