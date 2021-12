El socialdemòcrata Scholz, triat canceller federal pel Parlament alemany

Substitueix en el càrrec Angel Merkel, que traspassarà el poder després de 16 anys al vicecanceller de la seva última gran coalició

Actualitzada 08/12/2021 a les 11:46

El socialdemòcrata Olaf Scholz ha estat triat canceller federal pel Parlament alemany (Bundestag), on el seu partit i els seus futurs aliats de govern, els Verds i el Partit Liberal (FDP) tenen la majoria.El canceller electe va obtenir el suport de 395 vots, enfront de 303 en contra i 6 abstencions. La seva aliança amb els verds i els liberals suma en el Bundestag 416 escons del total de 736, encara que el nombre de diputats presents era de 707.Scholz succeeix en el càrrec a la conservadora Angela Merkel, que traspassarà el poder després de 16 anys a qui ha estat vicecanceller i ministre de Finances de la seva última gran coalició.La sessió d'investidura ha seguit a la signatura del pacte de coalició entre les tres formacions, que en els dies precedents havien ratificat per separat l'acord negociat entre les seves cúpules.El nou govern, un tripartit inèdit a escala federal, serà el més paritari de la història d'Alemanya, ja que vuit dels seus 16 ministeris -17, amb el lloc de canceller- estaran ocupats per dones, entre ells els quatre que concerneixen a la seguretat nacional i política exterior: Afers exteriors, Interior, Defensa i Ajuda al Desenvolupament.Al Partit Socialdemòcrata (SPD), la força més votada en les eleccions generals del setembre passat amb un 25,7%, li corresponen set ministeris, a més de la Cancelleria.Els Verds, que van obtenir un 14,8%, tindran cinc carteres, entre elles el superministerio d'Economia i el Clima, per al seu co-president Robert Habeck, que a més serà el vicecanceller, mentre que el seu co-presidenta, Annalena Baerbock, ocuparà Afers exteriors.Al FPD, amb un 11,5% en els passats comicis, li van correspondre quatre ministeris, inclòs el departament clau en la potència europea de Finances, que serà per al seu líder, Christian Lindner.La sessió parlamentària es va obrir directament amb la votació, després d'una breu salutació de la presidenta de la cambra, la socialdemòcrata Bärbel Bas, qui a més va donar la benvinguda a Merkel, asseguda en la tribuna de visitants.Merkel, qui ha anunciat reiteradament que no ocuparà cap nou càrrec polític i no va optar tampoc a un escó com a diputada en les generals, va ser rebuda per una llarga ovació pels parlamentaris.Entre els visitants ha estat el excanciller Gerhard Schröder, l'antecessor de Merkel i últim socialdemòcrata, fins a Scholz, en la Cancelleria alemanya.