Calviño, candidata de la UE a presidir el principal òrgan assessor de l'FMI

Actualitzada 07/12/2021 a les 15:17

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han nomenat aquest dimarts la vicepresidenta primera i ministra d'Economia del govern espanyol, Nadia Calviño, per presidir el Comitè Monetari i Financer Intencional, l'òrgan que assessora el Fons Monetari Internacional. Ho ha anunciat el ministre de Finances eslovè, Andrej Sircelj, en representació de la presidència de torn després que en la reunió d'aquest dimarts els ministres de Finances del bloc comunitari hagin donat suport a aquesta candidatura per part de la Unió Europea. Calviño aspira així a succeir la sueca Magdalena Andersson, que deixa el Comitè Monetari i Financer Intencional per ocupar el càrrec de primera ministra.