El president de Portugal convoca eleccions anticipades el 30 de gener

La causa és la crisi al govern d'esquerres que ha comportat el rebuig parlamentari als pressupostos per a 2022

Actualitzada 04/11/2021 a les 22:21

El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciat aquest dijous que dissoldrà el Parlament i convocarà eleccions anticipades el dia 30 de gener, per a sortir de la crisi política oberta amb el rebuig del Pressupost.«Una setmana i un dia després del rebuig del Pressupost de 2022, vaig decidir dissoldre l'Assemblea de la República i convocar eleccions el dia 30 de gener de 2022», va dir en una comunicació al país, després de realitzar una ronda de contactes amb els principals actors del país durant l'última setmana.El cap de l'Estat va defensar que «forma part de la vida pròpia de la democràcia retornar la paraula al poble» i la bestreta electoral és el «millor camí» enfront de solucions alternatives, com presentar un nou Pressupost o mantenir en vigor el de 2021.El de 2022 «era un pressupost especialment important en un moment especialment important» per al país, va dir, i va recordar que la crisi es produeix en un moment de recuperació després de la pandèmia i amb els fons europeus del Pla de Recuperació per davant.Rebel·lo de Sousa va justificar a més l'elecció del 30 de gener com a data per a anar a les urnes en considerar que la campanya i els debats electorals no han de realitzar-se durant el període nadalenc.«Com sempre en els instants decisius, són els portuguesos i només ells la millor garantia del futur de Portugal», va sentenciar.El Govern del socialista António Costa, en minoria, es va quedar només en la defensa del seu projecte de Pressupost per a 2022, després que els seus antics socis d'esquerra li donessin l'esquena i la dreta votés també en contra, la qual cosa ha abocat a eleccions després de només dos anys de legislatura.