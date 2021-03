Els vacunats podran reunir-se sense mascareta als Estats Units

Tampoc serà necessària la distància de seguretat

Actualitzada 08/03/2021 a les 19:38

Aquelles persones que hagin estat vacunades contra el coronavirus als Estats Units no hauran de posar-se la mascareta quan es reuneixin amb altres persones i, a banda, no hauran de mantenir la distància de seguretat.Així ho han determinat els Centres pel Control i la Prevenció de Malalties (CDC), que ha assegurat que aquestes reunions, en interiors, es podran realitzar entre vacunats i persones que hagin completat la pauta d'immunització o siguin de baix risc.L'agència ha publicat aquest dilluns una nova guia per poder realitzar reunions sense mascareta en habitatges, encara que per als vacunats recomana que portin mascareta en zones públiques i on hi hagi grans concentracions de gent.Els CDC creuen que les reunions d'interior són «de baix risc» dues setmanes després de la segona dosi de la vacuna de Moderna i Pfizer. En el cas del fàrmac de Johnson & Johnson, serien dues setmanes després de la primera dosi, que seria única.