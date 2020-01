Mor Harry Hains, actor de 'American Horror Story', als 27 anys

Va morir el passat 7 de gener, tot i que la seva família ha donat a conèixer la notícia ara

Actualitzada 11/01/2020 a les 19:35

L’actor australià Harry Hains , conegut per les sèries American Horror Story o The OA , ha mort als 27 anys per causes que no han transcendit. La seva mort es va produir dimarts passat , si bé la seva família ha donat a conèixer la notícia dies després a través de les xarxes socials.



«El 7 de gener va morir el meu preciós fill. Tenia 27 anys i el món als seus peus. Però, tristament,. Una espurna britante que va lluir molt poc temps. Et trobaré a faltar, Harry, tots els dies de la meua vida», ha escrit la seva mare, Jane Badler, en el seu perfil d’Instagram.El missatge ha vingut acompanyat d’una sèrie deen homenatge a Hains, el funeral del qual serà aquest diumenge a Los Angeles.