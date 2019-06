Empreses dels EEUU vendran productes a Huawei, segons Trump

El president ho va dir després d'una reunió amb el president xinès

Actualitzada 29/06/2019 a les 16:03

La Casa Blanca permetrà a les empreses estatunidenques que venguin productes al fabricant xinès Huawei, va anunciar avui el president estatunidenc, Donald Trump.Trump va fer l'anunci en referir-se al convingut en la reunió que poc abans va tenir amb el president xinès, Xi Jinping, amb la finalitat d'avançar per a contenir la guerra comercial que enfronta a tots dos països des de l'any passat.«Hem acordat que les empreses estatunidenques puguin vendre productes a Huawei», va afegir Trump, que es troba a la ciutat japonesa d'Osaka per a participar en el cim del G20 que va començar aquest divendres i es va tancar aquest dissabte.«Venem a Huawei una gran quantitat de productes. Jo vaig dir que això està bé. És un tema complex, per cert», va agregar el governant estatunidenc.Trump, no obstant això, no va voler precisar si com a part d'aquesta revisió en el cas del fabricant xinès la companyia serà treta de llista del Tresor dels Estats Units on estan incloses empreses vetades de fer negocis amb signatures estatunidenques.