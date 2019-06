BASF retallarà 6.000 llocs de treball al món per estalviar 300 milions

La mesura no afectarà al Site de la Canonja

Actualitzada 27/06/2019 a les 20:15

El grup químic alemany BASF vol retallar 6.000 llocs de treball a tot el món fins a finals del 2021, un 5% de la plantilla mundial, la meitat d'ells a Alemanya, per estalviar 300 milions d'euros. Segons ha pogut saber aquest mitjà, la mesura no afectarà al Site de la Canonja.BASF ha informat aquest dijous que la reducció de llocs de treball es produirà mitjançant la simplificació de l'organització i processos en àrees d'administració i serveis, així com en les divisions operatives.El grup químic alemany, que a final del 2018 ocupava 122.000 persones a tot el món, contractarà personal en la producció i digitalització, segons les taxes de creixement que tingui en el futur.La companyia, que factura uns 63.000 milions d'euros, vol reduir costos en producció, logística, recerca i desenvolupament, així com vendre algunes àrees.La major part de la reducció de llocs de treball a Alemanya es produirà a la seu central de la companyia a Ludwigshafen, que té 39.000 empleats.El complex de BASF a la Canonja és un dels principals centres de producció de la companyia: compta amb més de 700 empleats i ocupa 112 hectàrees molt a prop del Port de Tarragona.