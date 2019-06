Les causes de la fallada massiva del sistema elèctric encara es desconeixen

Actualitzada 17/06/2019 a les 11:54

Argentina i l'Uruguai ja han recuperat el servei d'electricitat, després d'un tall de llum «massiu» el cap de setmana que va deixar desenes de milions de persones sense llum i tots dos països completament a les fosques.El president argentí, Mauricio Macri, ha assegurat que faran una investigació completa per aclarir les causes de la caiguda gegantina del sistema elèctric, que hores d'ara encara són un misteri.La manca de llum va provocar problemes en el servei ferroviari i la mobilitat, així com en edificis on els ascensors van deixar de funcionar, i l'empresa d'aigua va demanar estalviar-ne per si hi havia nous problemes.