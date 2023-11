Pedro Sánchez promet el càrrec de president del govern espanyol davant Felip VI

El president espanyol anunciarà aquest cap de setmana la conformació del nou govern

Actualitzada 17/11/2023 a les 10:08

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pres possessió novament com a president del govern espanyol en un acte a la Zarzuela davant el rei Felip VI i la cúpula dels estaments de l'Estat. Sánchez ha promès el càrrec al Saló d'Audiències de la Zarzuela davant un exemplar de la Constitució i en un escriptori on –igual que en les seves anteriors preses de possessió- no hi havia símbols religiosos. El secretari general del PSOE ha «promès» per la seva «consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del govern amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres».



Nous ministres, al cap de setmana

Composició del nou executiu

La Moncloa confia que aconseguirà estabilitat

«Serà complex i difícil, sí, però tranquil·litat, perquè ha demostrat que és capaç de gestionar, i malgrat els auguris ha estat capaç de tenir pressupostos cada any i eleccions cada quatre anys», ha dit.

Després de prometre, Sánchez ha encaixat mans amb el rei Felip VI, amb posat molt seriós, i s'ha fet una fotografia de família amb tots els representants de les altes institucions de l'Estat.A la sala hi han estat presents la ministra de Justícia, Pilar Llop, que ha exercit de notària major; la presidenta del Congrés, Francina Armengol; el president del Senat, Pedro Rollán; el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Rafael Mozo, i el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.El president espanyol podria anunciar la composició del seu nou govern durant el cap de setmana, podria ser diumenge, en una roda de premsa a la Moncloa. El pas següent, previsiblement el pròxim dilluns, és la presa de possessió dels nous ministres a la Zarzuela i, després, l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors.Dimarts es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari ja amb el nou executiu. Abans de la reunió els ministres es faran la tradicional fotografia a les escales de la Moncloa.Es dona per fet que Sumar mantindrà el pes a l'executiu amb cinc ministeris (quatre si hi ha reducció de ministeris), i que Podem deixarà de tenir representació al Consell de Ministres, fet que podria derivar en una ruptura entre Sumar i Podem.El president espanyol rellevarà també ministres del PSOE i caldrà veure si el PSC manté la seva presència al govern amb dos ministeris, actualment en mans de Miquel Iceta i Raquel Sánchez.Una de les qüestions que suscita més incògnites és l'estabilitat d'un executiu que necessita el suport de tots els socis en totes les votacions. L'encara portaveu en funcions, Isabel Rodríguez, ha recordat aquest divendres en una entrevista a TVE que «no és nou» i «és capaç de donar certeses i estabilitat en moment de dificultat».