S'eleven a 15 els detinguts en la tretzena nit de protestes per l'amnistia davant la seu del PSOE a Ferraz

La Policia Nacional ha carregat per dissoldre la concentració després de llançaments d'objectes a la línia policial

Actualitzada 16/11/2023 a les 10:07

Quinze persones han estat detingudes per la policia en la tretzena nit de protestes contra l'amnistia davant la seu del PSOE al carrer Ferraz. N'han informat la Delegació del govern espanyol a Madrid que ha indicat que han estat arrestats per desordres públics i que tots ells són homes. La policia que blindava l'edifici ha fet càrregues per dissoldre la concentració després que alguns dels manifestants llancessin objectes contundents a la línia policial. Els agents, equipats amb material antiavalots, han disparat gas pebre i salves als manifestants, i els han fet cops de porra. La concentració s'ha dissolt ràpidament i hi ha hagut corredisses caps als carrers de les immediacions.



Els antiavalots han aguantat durant força estona els llançaments esporàdics d'objectes com ampolles, llaunes o patates, i han anat avisant per megafonia. Finalment, han decidit acostar-se a les tanques de seguretat amb gas pebre per allunyar els manifestants de les primeres fileres i han tirat algunes salves amb detonació. Han començat les corredisses en totes direccions i les furgonetes antiavalots i els agents a peu els han anat perseguint en petits escamots.Petits grups de manifestants han creat algunes barricades en carrers estrets amb contenidors de plàstics llençats a terra i col·locats al mig del carrer per dificultar el pas dels vehicles policials. De seguida s'han vist les primeres detencions i molts manifestants han retret a la policia la seva actuació.Alguns manifestants s'han amagat dins dels bars i s'han anat reproduint petites càrregues, persecucions i detencions per tota una àmplia zona. Cap a les 12 de la nit encara hi havia algunes persecucions i els agents de paisà estaven actuant.La policia també ha fet pràctiques de carrusel amb les furgonetes pel carrer Marqueses de Urquijo i Princesa, i un cop dissolta la concentració ha començat una fase del joc del gat i la rata entre els agents i els manifestants pels carrers adjacents més petits. 2.000 persones s'havien concentrat davant la seu del PSOE, segons la Delegació del govern espanyol.