Pedro Sánchez, investit president amb els 179 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC

El líder del PSOE recorda que el seu serà un govern plenament «legítim» i agraeix els suports

Actualitzada 16/11/2023 a les 13:17

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha estat investit de nou com a president del govern espanyol amb els 179 vots (tres per sobre la majoria absoluta) que sumen PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC. Vuit grups que han signat acords per a l'impuls de polítiques progressistes i per avançar en el diàleg i la desjudicialització del conflicte entre Catalunya i Espanya. El 'no' a l'elecció de Sánchez s'ha quedat en els 171 vots del PP, Vox i UPN, que mantenen el pols al carrer contra una investidura que «neix d'un frau» –en paraules de Feijóo al debat- i que ja han avançat la seva intenció de pressionar de forma permanent l'executiu amb tots els instruments al seu abast.



Nous ministres, al cap de setmana

En el seu últim torn de paraula, el líder del PSOE ha agraït el suport dels grups que han fet possible aquesta legislatura, i ha recordat que –malgrat els discursos de la dreta- el seu serà un govern plenament «legítim» i constitucional.Sánchez obre una legislatura marcada pels seus compromisos en l'avenç de polítiques socials com l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) o la reducció de la jornada laboral, pactades amb Sumar, però també pels acords assolits amb les formacions independentistes catalanes, que passen, en primer terme, per l'aprovació de la llei d'amnistia.L'objectiu del PSOE és que el mandat duri quatre anys, però Sánchez haurà de mantenir viva una majoria formada per partits amb interessos diversos per superar totes les votacions.Aquest dimecres els portaveus d'ERC i de Junts, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras, van recordar al president espanyol que haurà de complir els pactes per poder mantenir viva la majoria de la investidura.Rufián va celebrar que els vots sobiranistes hagin «obligat» el PSOE a acceptar l'amnistia, i Nogueras va llançar un advertiment al president espanyol que haurà d'abordar «de manera diferent» la qüestió catalana. «Amb nosaltres no provi de temptar la sort».Sánchez també haurà de salvar les turbulències d'una possible ruptura entre Sumar i Podem, que disposa de cinc diputats al Congrés, i l'ofensiva total anunciada per PP i Vox, que portaran la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional.Les dues forces ja han avançat que mantindran el pols d'una oposició dura en els pròxims mesos, amb la vista posada a la meta volant de la legislatura que suposen les eleccions europees del juny del 2024.La primera tasca de Sánchez, però, serà la conformació del nou govern de coalició. Es dona per fet que Sumar mantindrà el pes a l'executiu amb cinc ministeris (quatre si hi ha reducció de ministeris), i que Podem deixarà de tenir representació al Consell de Ministres.El president espanyol rellevarà també ministres del PSOE i caldrà veure si el PSC manté la seva presència al govern amb dos ministeris, actualment en mans de Miquel Iceta i Raquel Sánchez.L'elecció de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol activa un mecanisme protocol·lari i institucional que acabarà amb la formació del segon govern de coalició de l'etapa contemporània.Un cop elegit Sánchez, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, comunicarà aquest mateix dijous formalment al rei Felip VI el resultat de la investidura. Sánchez prometrà el càrrec divendres davant el monarca i la cúpula de l'Estat i, des d'aquell moment, tindrà a les seves mans la formació del nou executiu.La cerimònia de la presa de possessió de Sánchez tindrà lloc al Saló d'Audiències del Palau de la Zarzuela. Compta habitualment amb la presència de les principals autoritats de l'Estat, entre ells els presidents del Congrés i el Senat, el president del Tribunal Constitucional, el del Suprem i el del Consell General del Poder Judicial.En aquesta ocasió, l'acte se celebrarà en ple xoc entre les principals instàncies judicials i el PSOE arran de l'acord entre els socialistes i l'independentisme per l'amnistia.El president espanyol podria anunciar la composició del seu nou govern durant el cap de setmana en una roda de premsa a la Moncloa. El pas següent, previsiblement el pròxim dilluns, és la presa de possessió dels nous ministres a la Zarzuela i, després, l'intercanvi de carteres amb els seus predecessors.Dimarts es preveu la celebració d'un Consell de Ministres ordinari ja amb el nou executiu. Abans de la reunió els ministres es faran la tradicional fotografia a les escales de la Moncloa.