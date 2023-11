El PSOE alerta el PP que quan els acusen de «vendre Espanya» alimenten els violents i els feixistes

Patxi López demana als populars que «no busquin trànsfugues» entre els socialistes «perquè no n'hi ha»

Actualitzada 16/11/2023 a les 13:13

El portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López, ha alertat aquest dijous al PP que quan acusen als socialistes de «vendre Espanya» el que fan és «alimentar la bèstia» dels violents i els «feixistes». Per això, els ha reclamat «mesura i cordura» en les seves expressions perquè, del contrari, s'alimenta «la bèstia que els acabarà devorant».També ha dit que no trobaran «fissures» ni «trànsfugues» a les files socialistes i que la immensa majoria de militants donen suport a l'amnistia, que ha qualificat «d'objectiu de país per al retrobament i la convivència, per superar el passat de confrontació».