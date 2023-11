Un ampli dispositiu policial blinda el Congrés davant les protestes contra la investidura de Sánchez

1.600 agents participen de l'operatiu, 600 més que en el ple que va investir Rajoy el 2016

Actualitzada 15/11/2023 a les 12:04

Un ampli dispositiu policial blinda el Congrés en la primera jornada del debat d'investidura. I és que hi ha protestes als voltants de la cambra baixa contra la investidura de Pedro Sánchez i la llei d'amnistia. Tot plegat en un clima de crispació després de dotze nits consecutives de protestes a la seu del PSOE. Els agents només deixen acostar-se al Congrés a les persones acreditades per mantenir els manifestant allunyats de l'edifici i han col·locat tanques per barrar-los al pas. Es poden sentir crits com «Sánchez dimissió» i «Puigdemont a presó». Alguns dels diputats i autoritats han entrat al Congrés per una porta secundària. 1.600 agents participen de l'operatiu, 600 més que en el ple que va escollir Mariano Rajoy president el 2016.



Els manifestants reben amb crits de suport als diputats i membres de Vox i, en canvi, critiquen als que ja han anunciat que votaran a favor de la investidura de Sánchez. Es repeteixen les proclames que s'han anat sentint en els últims dies en les protestes com «Sánchez a presó» o «No és un president, és un delinqüent».